Ikea: mamma licenziata, colleghi in sciopero. E l'azienda frena

Ikea licenzia in tronco una lavoratrice, madre separata con due figli di cui uno disabile, perché non può cominciare a lavorare alle 7 del mattino. In solidarietà con la donna, Marica Ricutti, 39 anni, i colleghi di Corsico hanno scioperato oggi per due ore e hanno deciso per il 5 dicembre un presidio davanti al luogo di lavoro. Ora, dopo molte proteste, l’azienda sembra frenare per «valutare al meglio tutti i particolari» della vicenda.

La donna aveva accettato il cambiamento di reparto nel punto vendita alle porte di Milano, chiedendo che il gruppo svedese le andasse incontro per gli orari. All’inizio Ikea avrebbe dato l'assenso ma poi l’atteggiamento sarebbe cambiato. A Marica è stato contestato l’orario che faceva prima (con inizio alle 9 di mattina) e che aveva adottato nel nuovo reparto. La settimana scorsa è arrivato il licenziamento in tronco essendo venuto meno il rapporto di fiducia con la lavoratrice (che ha l’articolo 18) in due occasioni nella quali la donna si è presentata al lavoro in orari diversi da quello previsto.

«Ikea dà un segnale a tutti: se non rispetti gli orari, te ne vai», sintetizza il segretario milanese della Filcams Cgil, Marco Beretta. «Le parole di Marica. Spesso mi accusano di essere troppo di parte, assillante nella difesa dei diritti delle donne. Non credo sia così. Sulla mia pelle ancora i segni di quanto sia difficile conciliare. Invito Ikea a ripensarci. Sono disponibile ad incontro con azienda e sindacati». Così Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo economico e componente della segreteria nazionale del Partito democratico, commenta su Twitter la vicenda della lavoratrice licenziata da Ikea.