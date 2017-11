Riciclaggio, 'jihadista ha mosso 100 mln in Europa'

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Salem Bashir Mazan Rajah, il libico "da cui è originata l'indagine" milanese che ha portato a 13 arresti per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio con il sistema 'Hawala', avrebbe movimentato contanti "sulla rotta Libia-Italia-Europa" per "oltre 100 milioni di euro". Denunciato per riciclaggio dopo un controllo all'aeroporto di Linate nel 2015 è ora irreperibile e, per il gip De Pascale, "potrebbe rivestire un ruolo di trasportatore di denaro" per conto "di gruppi terroristici riconducibili alla jihad". Nell'ordinanza, eseguita oggi dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano, il gip spiega, infatti, che "nel corso delle indagini sono stati acquisiti elementi, allo stato indiziari, che conducono a ritenere che nell'ambito dell'attività del gruppo criminale" smantellato "vi siano, o vi siano state, infiltrazioni di organizzazioni jihadiste".