Ostia: prefettura, 4 arresti e una denuncia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Quattro persone arrestate, una denunciata, 353 controllate; 4 sequestri di armi e altrettanti di droga, risultato della perquisizione di 7 persone e di 7 locali: sono i principali risultati dell'operazione compiuta a Ostia dalle forze dell'ordine. Controllati anche 276 mezzi. Una persona é stata segnalata come assuntore di droga. Un manufatto abusivo all'esterno di un condominio dell'Ater, occupato senza titolo da alcuni soggetti e già sequestrato in precedenza è stato di nuovo sequestrato. Sottoposti a controlli di polizia amministrativa 3 esercizi commerciali, irrogate tre sanzioni per violazioni del Codice della Strada. "E' una prima risposta dello Stato agli episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi nel territorio del Municipio X di Roma Capitale", secondo la prefettura. "Fuori la mafia da Roma. Bene maxi operazione a Ostia. Grazie a Polizia di Stato, Carabinieri, Gdf e Viminale. Tutti in prima linea contro la criminalità: le istituzioni sono presenti", commenta su twitter la sindaca Virginia Raggi.