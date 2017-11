Usa: attacchi a stampa, Cnn boicotta festa Natale Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - Continua la guerra fra Donald Trump e la Cnn: l'emittente di Atlanta ha deciso di boicottare la festa di Natale alla Casa Bianca. "In considerazione dei continui attacchi del presidente alla libertà di stampa e alla Cnn, non pensiamo sia appropriato celebrare con lui come suoi ospiti", spiega la tv, che tuttavia venerdì manderà alla cerimonia un team di reporter per coprire l'evento. Immediata la risposta della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders: "Natale sta arrivando prima! Finalmente, buone notizie dalla (alla) Cnn", ha twittato.