Russia: arrivano multe salate per media 'agenti stranieri'

(ANSA) - MOSCA, 29 NOV - Multe salate in arrivo per i media bollati in Russia come "agenti stranieri" che dovessero violare la legge non presentandosi appunto con l'infamante etichetta affibbiatagli dalle autorità russe o non inviando i documenti richiesti dal loro status. I presidenti delle Commissioni per la legislazione della Duma e del Senato russo, Pavel Krasheninnikov e Andrei Klishas, hanno presentato un progetto di legge che prevede fino a 5 milioni di rubli di multa (circa 72.000 euro) per le persone giuridiche e fino a 15 giorni di carcere per le persone fisiche. La prima violazione potrà costare fino a 500.000 rubli (7.200 euro). La seconda, a meno di un anno dalla prima, fino a un milione di rubli (14.400 euro). Ogni violazione successiva sarà punita con una multa di 100.000 rubli (1.400 euro) e fino a 15 giorni di carcere per le persone fisiche e con una multa di 5 milioni di rubli (72.000 euro) per le persone giuridiche.