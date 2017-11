La Corea del Nord testa un nuovo missile

La Corea del Nord ha testato in piena notte un nuovo missile balistico intercontinentale: «un successo», ha annunciato la Kctv, l’emittente statale. Adesso, con l’ultima versione e la messa a punto dell’Hwasong-15, «tutto il territorio Usa è nel mirino» e ed è quindi raggiungibile, è il monito. La Corea del Nord ha dichiarato ufficialmente di essere «uno Stato nucleare": l’annuncio, attraverso i media statali, dopo l’ultimo test di missile balistico intercontinentale effettuato nella notte e rivendicato come un «successo storico». L’intelligence sudcoreana non esclude la possibilità che la Corea del Nord effettui il settimo test nucleare a stretto giro dal lancio del nuovo missile visto come «avanzamento» dei suoi vettori balistici intercontinentali. Il test notturno ha avuto lo scopo, riporta l’agenzia Yonhap, di «mostrare le nuove capacità raggiunte», rimarcare il disappunto verso le sanzioni decise dalla Cina e «chiamare all’unità interna». La Cina esprime «grave preoccupazione e opposizione» per bocca del portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, in quella che è la prima reazione ufficiale di Pechino. La Cina, ha aggiunto, vuole «stabilità e pace nella penisola».