Risparmiatori "beffati" dai bond: stanziati 50 milioni

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra dopo una seduta fiume di oltre 7 ore. La commissione ha dato mandato al relatore per riferire in Aula. Il governo dovrebbe porre la fiducia sul maxiemendamento che recepirà le modifiche approvate. Ok all’istituzione di un Fondo con 50 milioni in 2 anni per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un «danno ingiusto» relativo ai bond emessi dalle banche. L’emendamento è passato senza voti contrari, è stato riformulato precisando che il ristoro andrà ai risparmiatori delle 4 banche poste in risoluzione e delle due banche venete in amministrazione coatta amministrativa. Per accedere, altra modifica, il danno dovrà essere «riconosciuto con sentenza passata in giudicato» o davanti all’arbitro.

Stop ai superticket per tutti i minori e per i redditi bassi (con Isee fino a 15mila euro) in attesa che arrivi la riforma complessiva del sistema di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. In tutto vengono stanziati 240 milioni di euro in un triennio per le Regioni che vorranno eliminare il contributo su diagnostica e specialistica: 60 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019, 100 milioni di euro nel 2020.