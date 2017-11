(ANSA) - DACCA, 29 NOV - Un sacerdote cattolico, padre Walter William Rosario, di 40 anni, è scomparso da lunedì dalla città di Bonpara mentre stava recandosi a visitare una chiesa in un villaggio vicino. Lo riferisce oggi il quotidiano The Daily Star. Proprio domani in Bangladesh è prevista la visita del Papa. Il commissario Shahriar Khan ha confermato che il religioso è scomparso e che è attivamente ricercato. Padre Rosario vive nella stessa località in cui il 5 giugno scorso il commerciante cristiano Sunil Gomez è stato ucciso.