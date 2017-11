Biotestamento:Salvini,quando si voterà ne riparliamo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Sono pronto a farmi carico di essere brutto e cattivo - aggiunge - pur di portare avanti battaglie di civiltà, per chi vuole morire, per chi vuole vivere e per chi vuole nascere. Su fine vita siamo disponibili a ragionare, vorremmo capire se e quando si voterà; quando decideranno di votarla, ne riparleremo". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Radio Capital, ribadendo che avrebbe preferito la discussione in Parlamento delle molte proposte della legge su asili nido, maternità, pensioni.