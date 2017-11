Agguato nel Napoletano: obiettivo dei sicari era l'uomo

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Nessuno ha visto, nessuno ha sentito ma con il passare delle ore gli investigatori sono sempre più convinti: il vero obiettivo del raid avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Casalnuovo, in provincia di Napoli, era Clemente Palumbo, 34 anni, raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco al viso e al torace, e inizialmente sopravvissuto alla furia dei sicari. La madre, Immacolata De Rosa, 55 anni, è stata raggiunta da un solo proiettile, forse di rimbalzo, alla regione ascellare. Gli investigatori hanno a disposizione i risultati dei primi rilievi balistici mentre si attende l'esito dell'esame medico-legale. Tutto però lascia supporre che la donna non fosse la vittima designata. Ha avuto la sventura di trovarsi in auto con il figlio quando i sicari sono entrati in azione. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno passando al setaccio le frequentazioni dell'uomo, piccolo imprenditore edile, che non aveva collegamenti con il mondo della droga.