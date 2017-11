Nevica in Trentino, al via stagione sciistica

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Nevica da questa mattina in tutto il Trentino. I primi fiocchi cadono anche sul capoluogo e nel fondovalle. Più intense le precipitazioni nevose in quota. Da domani è previsto un miglioramento meteo, ma per venerdì sono attese altre nevicate, anche a quote basse. Con l'arrivo della neve l'inizio della stagione sciistica viene anticipata: da sabato 2 dicembre saranno aperti i più importanti impianti, in attesa del previsto boom di arrivi dei turisti per il fine settimana dell'Immacolata.