Autonomia: Veneto,a Roma incontro per trattativa con governo

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - E' fissato per il primo dicembre, a Roma, presso il Ministero degli Affari Regionali, il primo incontro tra il Presidente del Veneto Luca Zaia, e la delegazione trattante, con la delegazione del Governo guidata dal Sottosegretario Gianclaudio Bressa per avviare il negoziato volto a ottenere maggiori forme di autonomia sulla base di quanto sancito dal Progetto di Legge Statale approvato dal Consiglio regionale, recante "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, nr.15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione". (ANSA).