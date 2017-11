Trump ritwitta 3 video anti-islamici

(ANSA) - LONDRA, 29 NOV - Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha diffuso in queste ore sul suo profilo Twitter tre video anti-islamici realizzati da militanti di Britain First, un gruppo dell'estrema destra britannica. Video considerati di istigazione alla violenza, secondo la Bbc, che come altri media del Regno Unito manifesta una reazione di sconcerto all'accaduto.