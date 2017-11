Ha fratello gemello, impossibile identificare il rapinatore

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Il rapinatore è salvato dal fratello gemello: la somiglianza fra i due è tale che la procura di Torino, sulla base di quanto emerso dalle indagini, ha dovuto chiedere l'archiviazione perché non è stato possibile risalire con certezza al responsabile del reato. "Mi sembra di vederci doppio", ha riferito una testimone quando ha visto i due. L'indagato è un marocchino di 27 anni che nel dicembre del 2016, davanti a un fast food, aggredì un connazionale portandogli via denaro per duecento euro. Lo straniero fu individuato perché alcune presenti annotarono la targa dell'auto su cui si allontanò. Nessuno, però, riuscì a immaginare l'esistenza di un gemello, e quindi la descrizione, per quanto precisa, non bastò. Solo qualche giorno dopo, quando i due si ripresentarono al fast food, saltò fuori la circostanza: fu in quell'occasione che la teste ebbe "l'impressione di vederci doppio". A occuparsi del caso è stato il pm Andrea Padalino.