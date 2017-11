Omicidio Cutuli, due imputati afghani condannati a 24 anni

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La corte di Assise di Roma ha condannato a 24 anni di carcere i due afghani accusati dell'omicidio dell'inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, uccisa il 19 novembre 2001 in Afghanistan all'età di 39 anni. Mamur e Zar Jan hanno ascoltato il verdetto in video conferenza. Per l'agguato stanno scontando in patria rispettivamente 16 e 18 anni; un terzo killer é stato giustiziato. La corte ha disposto anche il risarcimento danni ai familiari della giornalista e alla Rizzoli Corriere della Sera (Rcs), editrice del quotidiano, per 250 mila euro. Il pm Nadia Plastina aveva chiesto la condanna dei due imputati a 30 anni ciascuno. La reporter fu uccisa a 90 chilometri da Kabul con lo spagnolo Julio Fuentes del quotidiano El Mundo, il cameraman australiano Harry Burton e il fotografo afgano Azizullah Haidari, entrambi dell'agenzia britannica Reuters.