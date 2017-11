Turchia: 'legami Gulen nell'esercito', 360 mandati d'arresto

(ANSA) - ISTANBUL, 29 NOV - Nuova maxi-operazione in Turchia contro sospetti membri della presunta rete golpista di Fethullah Gulen, che si sarebbero infiltrati nell'esercito. La procura di Istanbul ha emesso 360 mandati d'arresto nei confronti di 333 militari, 216 dei quali tuttora in servizio, e 27 cosiddetti 'imam', cioè figure di vertice dell'organizzazione dei 'gulenisti'. Retate della polizia sono in corso a Istanbul per cercare di catturare i ricercati.