Argentina: sottomarino, si riduce la zona di ricerca

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 NOV - Nuovi dati forniti dall'agenzia internazionale che controlla i test nucleari hanno permesso di ridurre significativamente la zona dell'Atlantico Sud attualmente perlustrata alla ricerca dell'Ara San Juan, il sottomarino militare argentino sparito lo scorso 15 novembre, con 44 membri dell'equipaggio a bordo. Lo ha annunciato su Twitter Lassina Zerbo, segretario della Organizzazione del Trattato per la Proibizione Completa dei Test Nucleari (Ctbto, nella sua sigla in inglese), in base a dati raccolti dai centri di analisi sismico di Tornquist, in Argentina, e di Mount Kent, nelle isole Falklands. L'Aiea aveva precedentemente rilevato un "evento anomalo, singolare, corto, violento e non nucleare, compatibile con un'esplosione", avvenuto tre ore dopo l'ultimo contatto fra il San Juan e il comando operativo della Marina argentina, in base a dati raccolti da centri di controllo sottomarino nell'Isola di Ascensione, al centro dell'Atlantico Sud, e nell'arcipelago subantartico delle Isole Crozet.