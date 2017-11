Terremoto: truffa Cas, a Rieti altri 94 indagati

(ANSA) - RIETI, 29 NOV - La Procura di Rieti ha indagato per truffa e falso altre 94 persone, residenti nei comuni reatini di Leonessa, Cittareale e Accumoli, per aver usufruito del contributo di autonoma sistemazione (Cas), previsto per le aree colpite dal sisma dello scorso anno, senza averne diritto. La precedente inchiesta aveva riguardato solo Amatrice, dove gli indagati erano stati in tutto 110. Sempre a quanto si è appreso dei 94 nuovi indagati, 40 sono riferiti ad accertamenti compiuti dai carabinieri a Leonessa, 4 nel comune di Cittareale e 50 in quello di Accumoli. In tutti i casi, come era avvenuto per l'indagine che aveva riguardato Amatrice, i carabinieri hanno accertato che in alcuni casi il contributo di autonoma sistemazione, destinato a coprire le spese di alloggio a chi aveva la casa distrutta o gravemente danneggiata, è stato erogato anche a chi non ne aveva diritto, come alcuni soggetti che avevano la residenza in uno dei comuni del cratere ma di fatto dimoravano altrove.