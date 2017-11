Corea Nord: Guterres, basta azioni destabilizzanti

(ANSA) - NEW YORK, 29 NOV - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "condannato fermamente" il lancio dell'ultimo missile da parte della Nord Corea, definendolo "una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, che mostra totale disprezzo per la visione unitaria della comunità internazionale". In una nota, Guterres ha esortato Pyongyang a "desistere dal prendere altri provvedimenti destabilizzanti", e ha ribadito il suo "impegno a lavorare con tutte le parti per ridurre le tensioni".