Meteo: prima neve a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Dalla scorsa notte nevica in vaste zone dell'Alto Adige. I fiocchi sono scesi fino a Bolzano. Nevica anche lungo l'autostrada del Brennero tra Bolzano è il valico italo-austriaco, senza però creare disagi alla viabilità. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, questo anticipo d'inverno non permette previsioni di lungo termine. L'anno scorso la prima nevicata in fondovalle si registrò ancora prima, addirittura l'11 novembre, ma l'inverno entrò poi nella storia come uno dei più avari di neve. L'autunno meteorologico, che termina domani, è stato comunque il più freddo dal 2010, spiega. L'ondata di freddo e neve durerà ancora qualche giorno.