Muratore trovato morto in casa con ferite alla testa

(ANSA) - RIVA TRIGOSO (GENOVA), 29 NOV - Un muratore di 47 anni residente a Riva Trigoso (Genova) è stato trovato morto questa mattina intorno alle 12 nel suo appartamento. Il corpo era riverso sul divano e presentava diverse ferite alla testa e alcune ecchimosi. Il cadavere di Angelo Malabruzzi è stato trovato dopo che i genitori, allarmati perché non riuscivano a mettersi in contatto col figlio, hanno avvertito i carabinieri. Sul posto sono arrivati anche i militi della Croce Rossa e il personale del 118: la morte sarebbe avvenuta presumibilmente diverse ore prima. Il capitano dei carabinieri Massimo Esposito ha chiesto l'intervento del Reparto operativo di Genova per eseguire gli accertamenti nell'abitazione prima di trasportare il corpo all'obitorio di Lavagna dove sarà effettuata l'autopsia. Secondo quanto appreso il corpo presentava una ferita e graffi alla testa e nell'appartamento è stato trovato un asciugamano intriso di sangue. (ANSA).