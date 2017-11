Egitto: Sisi ordina, cacciare l'Isis dal Sinai in 'tre mesi'

(ANSA) - IL CAIRO, 29 NOV - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha incaricato esercito e polizia di riportare in "tre mesi" sicurezza e stabilità nella penisola del Sinai dopo che l'Isis ha appena compiuto la peggiore strage nella storia recente dell'Egitto. Lo ha annunciato lo stesso presidente al Cairo durante una cerimonia per l'anniversario della nascita del profeta Maometto trasmessa in tv. L'incarico è stato assegnato al capo di stato maggiore delle Forze Armate, il generale Mohamed Farid Hegazy, e al ministro dell'Interno, Magdy Abdel Ghaffar. La penisola del Sinai dal 2011, e soprattutto negli ultimi quattro anni e mezzo, è teatro di un conflitto tra forze di sicurezza egiziane e terroristi alleati dell'Isis. Venerdì scorso terroristi che si presume appartengano allo Stato islamico hanno compiuto un attacco contro una moschea sufi nel Sinai settentrionale uccidendo più di 300 persone. Oggi Sisi ha ribadito che la risposta dello Stato egiziano ai terroristi sarà "brutale".