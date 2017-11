Turchia: 'Bitcoin non appropriato all'Islam'

(ANSA) - ISTANBUL, 29 NOV - Il Bitcoin "non è appropriato" all'Islam. A bocciare la criptovaluta secondo i principi musulmani è la Direzione per gli affari religiosi della Turchia (Diyanet), massima autorità islamica del Paese. La dichiarazione è giunta in risposta a un quesito sulla legittimità dell'acquisto di Bitcoin per scopi di investimento da parte dei fedeli musulmani. "Giunti a questo punto, l'acquisto e la vendita di valute digitali non sono appropriati secondo la religione per il fatto che sono aperte a speculazioni rispetto al loro valore e possono facilmente essere impiegate in attività illegali come il riciclaggio di denaro. Sono inoltre prive di controllo e supervisione statale", è stata la risposta della Diyanet.