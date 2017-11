Strade insicure di notte, parroco Bari anticipa messa Natale

(ANSA) - BARI, 29 NOV - "Il parroco della chiesa di Santa Cecilia di Bari, una delle parrocchie del popoloso, multietnico e problematico quartiere Libertà, ha deciso di annullare la messa di Mezzanotte che si tiene tradizionalmente la Vigilia di Natale, anticipandola alle 18.30 perchè dopo una certa ora le strade del rione diventano poco sicure. Il parroco, don Vincenzo Auciello, spiega la scelta chiarendo che "già da qualche anno abbiamo constatato che la sera viene poca gente". "Inutile nascondere che ci sono preoccupazioni particolari nel quartiere Libertà, anche se non solo qui - precisa il parroco - perché a quell'ora vengono sparati fuochi e botti, gli anziani hanno paura e poi le famiglie che hanno bambini magari preferiscono rimanere a casa e ricordare la nascita di Gesù in famiglia". "Per questo - aggiunge - molti rimandano la partecipazione alla messa del giorno dopo. Mi ha telefonato anche l'arcivescovo mons. Cacucci al quale ho spiegato le nostre motivazioni".