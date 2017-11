Arcivescovo Bologna incontra a Istanbul Patriarca Bartolomeo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - Visita a Istanbul per l'Arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi che ha incontrato il Patriarca Ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli, ricambiando la visita fatta dallo stesso Patriarca a Bologna lo scorso settembre. La guida della Chiesa bolognese, si legge in una nota, ha portato in dono un frammento della reliquia del cranio di sant'Anna, madre di Maria Vergine, conservato nella Cattedrale di San Pietro a Bologna. Nel suo discorso Zuppi ha messo in rilievo l'importanza "di costruire ponti e poi di percorrerli" e ha spiegato come siano allo studio forme permanenti di gemellaggi come quello tra il Liceo patriarcale e il Liceo arcivescovile Malpighi; uno scambio tra la Facoltà teologica dell'Emilia-Romagna e l'Accademia teologica del patriarcato e la "collaborazione per il soccorso dei profughi dalla Siria per i quali il Patriarca è molto impegnato". Alla cerimonia era presente anche il cardinale Kurth Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. (ANSA).