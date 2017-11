Alto Adige: Durnwalder ottimista per doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - L'ex governatore altoatesino Luis Durnwalder si dice ottimista per quanto riguarda la richiesta, che porta anche la sua firma, della doppia cittadinanza italo-austriaca per i sudtirolesi. Con il futuro governo austriaco di Oevp ed Fpoe - dice all'agenzia Apa - i "presupposti sono ottimali". Il doppio passaporto - prosegue - sarebbe "un bel gesto" e rinforzerebbe "il legame con l'Austria come patria storica". Secondo Durnwalder, è importante ribadire la richiesta "per non dare l'impressione di carente interesse dei sudtirolesi per la doppia cittadinanza". L'ex presidente della Provincia autonoma riconosce comunque che questo potrà essere realizzato solo "passo dopo passo". Per Durnwalder Roma non potrà opporsi all'iniziativa, "visto che concede la cittadinanza italiana agli sloveni e croati in Istria".