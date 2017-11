Trump: Downing Street, 'presidente Usa ha sbagliato'

(ANSA) - LONDRA, 29 NOV - Downing Street prende le distanze da Donald Trump e definisce apertamente "sbagliata" la scelta del presidente Usa di ritwittare filmati di denuncia contro violenze attribuite a islamici diffusi dalla vice leader di Britain First, gruppo dell'ultradestra più radicale inglese. Lo si legge in una nota diramata nel pomeriggio dal gabinetto della premier conservatrice britannica Theresa May.