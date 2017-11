Giovane morta in casa: autopsia, decesso per cause naturali

(ANSA) - SASSARI, 29 NOV - Morte per cause naturali. L'autopsia effettuata oggi sul corpo della ragazza di 22 anni trovata morta dalla mamma domenica sera, nella sua camera da letto della loro abitazione in viale Sicilia a Sassari, confermerebbe un fatale arresto cardiaco. Il medico legale Salvatore Lorenzoni, che esaminato la salma, non avrebbe riscontrato alcun segno di violenza, traumi o ferite, come già accertato dai primi controlli del medico del 118 che ne aveva costato la morte. Il sostituto procuratore Mario Leo, che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta, ha comunque disposto una serie di esami di laboratorio sui campioni di tessuto, e per conoscere l'esito di queste analisi occorre del tempo. Gli inquirenti tengono il massimo riserbo sulle indagini, anche perché la mamma della ragazza morta è al centro di un'altra inchiesta giudiziaria, che nel luglio scorso l'ha vista vittima di un tentato femminicidio. Alla sbarra c'è il 39enne algherese Gianluca Delrio, ex convivente di Leymary Fernandez Rodriguez, la madre della 22enne, accusato di averla spinta giù dal balcone della loro casa, facendole fare un volo di 8 metri. Nonostante le contestazioni dei carabinieri, il gip non aveva convalidato il fermo di Delrio ma ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusato ha sempre sostenuto di aver avuto una lite con la compagna, dopo aver assunto insieme a lei droga e alcol, ma di non averla spinta giù dal balcone. (ANSA).