Libia: task force Ue-Ua-Onu per proteggere i migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - Una task force congiunta tra Ue, Unione africana e Onu per proteggere i migranti lungo le rotte migratorie e in particolare in Libia. E' quanto si è deciso di implementare nel corso di un incontro tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e l'Alto rappresentante Federica Mogherini. I quattro si sono incontrati oggi a margine del vertice Ue-Ua in Costa d'Avorio.