Chiude l'edizione tedesca di Charlie Hebdo

(ANSA) - PARIGI, 29 NOV - Un anno dopo il suo lancio, la versione tedesca del settimanale satirico francese Charlie Hebdo sarà sospesa per mancanza di lettori. Lo ha annunciato lo stesso giornale nella sua ultima edizione in Germania, che resterà in edicola due settimane a partire da domani. "Come sapete - dice la redazione rivolgendosi ai pochi lettori - a noi di Charlie piacciono le sorprese. E oggi abbiamo due notizie da darvi, una buona e una cattiva. La buona è che avete fra le mani un numero da collezione. La cattiva è che si tratta dell'ultimo numero della versione tedesca di Charlie Hebdo". La versione tedesca del giornale la cui redazione parigina fu decimata da un attentato di terroristi jihadisti il 7 gennaio 2015, si era posta un anno fa come obiettivo le 10.000 copie vendute. Tale cifra non è stata raggiunta. Come per il primo esemplare, anche l'ultimo ha in copertina la cancelliera Angela Merkel: la si vede gridare "Basta!", inseguita da una copia della rivista. In testa, il titolo: "Molestata per un anno".