Yara: difesa Bossetti deposita ricorso in Cassazione

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - E' stato depositato stamani al Tribunale di Como il ricorso in Cassazione dei difensori di Massimo Bossetti contro la sentenza con la quale, nel luglio scorso, i giudici della Corte d'assise di Brescia hanno confermato l'ergastolo per il muratore di Mapello per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra Yara Gambirasio. Bossetti, in carcere dal giugno del 2014, ha sempre sostenuto la sua innocenza ma è stato condannato all'ergastolo dai giudici della Corte d'assise di Bergamo e la sentenza è stata confermata dai loro colleghi bresciani. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini ora confidano nella Suprema Corte.