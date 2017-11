Libia: Buhari, tutti i nigeriani saranno rimpatriati

(ANSA) - ABIDJAN, 29 NOV - Tutti i migranti nigeriani bloccati in Libia e altre parti del mondo saranno riportati in patria e "riabilitati": lo ha annunciato il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, parlando al vertice Ue-Unione africana in corso in Costa d'Avorio. Il capo di Stato ha definito scioccante che "alcuni nigeriani siano stati venduti all'asta come capre per pochi dollari in Libia".