(ANSA) - CARACAS, 29 NOV - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si presenterà come candidato alla rielezione nelle elezioni previste per la fine dell'anno prossimo. Lo ha annunciato oggi il suo vicepresidente, Tareck El Aissami. "Con l'aiuto di Dio, avremo la rielezione del nostro fratello Nicolas Maduro come presidente della repubblica", ha detto El Aissami durante un meeting politico del partito di governo ad Aragua. Il vice di Maduro ha aggiunto che l'opposizione "andrà avanti con il suo piano (di destabilizzazione), ma noi non ci fidiamo di loro", e "siamo pronti per ottenere una grande vittoria alle comunali del 10 dicembre prossimo e anche alle presidenziali nel 2018, perché il nostro popolo si è svegliato, è un popolo che cresce nelle difficoltà".