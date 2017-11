Fulmine colpisce gli Uffizi: principio di incendio nel sottotetto

Intervento nelle prime ore di oggi dei vigili del fuoco agli Uffizi per un principio di incendio. I pompieri sono stati chiamati dal personale del museo che ha fatto scattare la richiesta d’intervento dopo l’attivazione del sistema di rilevamento fumo e incendio e dalla vista del fumo che usciva dal sottotetto. Dalle prime verifiche effettuate dai pompieri è risultata solo la presenza di fumo ma non di un incendio. La situazione è sotto controllo. Il museo riapre alle 9,45.

Sarebbe stato un fulmine che ha colpito una centralina elettrica a provocare il principio di incendio nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Lo ha detto all'agenzia il direttore del museo, Eike Schmidt, che ha seguito le operazioni dei vigili del fuoco sul posto.

A causa dell’incidente, la Galleria non aprirà all’orario previsto, le 8:15, ma resterà al momento chiusa per accertamenti in corso.

IL FUMO USCITO DAL SOTTOTETTO ERA IL MATERIALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO. E’ il materiale autoestinguente vaporizzato dall’impianto antincendio il fumo visto uscire dal sottotetto della galleria degli Uffizi. Lo hanno accertato i vigili del fuoco intervenuti nel museo per un allarme incendio. L'impianto si sarebbe attivato automaticamente dopo che un fulmine è caduto in zona interessando anche una centralina del museo. L’allarme è scattato innescando la vaporizzazione della polvere antincendio.