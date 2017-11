(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Si era anche rivolto alla trasmissione "Le Iene" dicendo che voleva smettere di rubare, definendosi "truffatore compulsivo", ma Gianluca Cupri, 41 anni, di Collegno (Torino) ha continuato la sua attività sino all'arresto. I carabinieri ieri gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per truffa aggravata e continuata. L'uomo, ritenuto responsabile di diverse truffe tra il 2014 e il 2017, pubblicava annunci sul sito "subito.it" ma, dopo aver ricevuto il pagamento pattuito per cd, macchine fotografiche, telefonini, non inviava la merce.(ANSA).