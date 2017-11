(ANSA) - PALERMO, 30 NOV - Anche quest'anno, puntualmente come ogni 30 novembre, sul Giornale di Sicilia è apparso il necrologio nell'anniversario della morte del boss mafioso Francesco Messina Denaro, padre della primula rossa di Castelvetrano, Matteo. Una ricordo, quello dei familiari del padrino trapanese, che non viene mai meno fin dal 1999. Il necrologio riporta la solita firma, "I tuoi cari. Castelvetrano 30 novembre 2017". Il padre del boss latitante è morto il 30 novembre 1998 e da allora ogni anno viene puntualmente rispettata la tradizione e, misteriosamente, non si risale al committente dell'annuncio.(ANSA).