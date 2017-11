Serial killer prostitute: pm, condannare Minghella a 30 anni

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Trent'anni di reclusione è la condanna chiesta oggi in Corte d'Assise a Torino per il serial killer Maurizio Minghella, 59 anni, processato con l'accusa di avere ucciso una prostituta albanese, Floreta Islami, nelle campagne di Rivoli nel febbraio del 1998. Per l'omicidio di altre sette donne Minghella sta scontando il carcere a vita. "Sarebbe consolante - ha detto il pm Roberto Sparagna - concludere che si tratta di un uomo incapace di intendere e volere, preda di istinti compulsivi e irrefrenabili. Ma non è un malato di mente. È una persona normale. Che sa scegliere tra il bene e il male". Minghella avrebbe agito durante un periodo in cui, da condannato all'ergastolo per quattro delitti in Liguria, beneficiava di un periodo di semilibertà. Una delle prove decisive, a giudizio del pm, è il test del dna sulla sciarpa usata per strangolare la ragazza. (ANSA).