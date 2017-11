(ANSA) - MILANO, 30 NOV - "Il 10 dicembre incontreremo l'Osce a Roma, come gruppo parlamentare. Tutto mi fa capire che è intenzionata a monitorare le nostre elezioni, come ha fatto nel 2006". Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti a margine di una visita a un centro di accoglienza per senzatetto gestito dai City Angels alla periferia est di Milano.