Terremoto: a breve Commissione ricostruzione San Benedetto

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - E' "imminente la costituzione di una apposita commissione formata dal Ministero dei Beni culturali, la diocesi di Norcia, la Regione Umbria, il Comune di Norcia" per studiare le modalità di ricostruzione della basilica di San Benedetto. Lo ha annunciato l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, intervenendo al convegno "Ricomporre l'identità", organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana. Il lavoro della Commissione potrebbe avere come obiettivo - ha spiegato mons. Boccardo - l'indizione di un "concorso internazionale aperto anche agli esponenti dell'architettura contemporanea". Monsignor Boccardo ha espresso la sua "grave perplessità a ricostruire tutto com'era come se nulla fosse accaduto".