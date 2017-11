(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Niente modifiche al Regolamento della Camera, contrariamente a quanto sta invece accadendo al Senato la cui Riforma, già approvata dalla Giunta, è in attesa solo del via libera definitivo dell'Aula. Il gruppo di lavoro della Giunta per il Regolamento, coordinato da Pino Pisicchio su mandato della presidente Laura Boldrini, si è riunito ieri sera ed ha dovuto prendere atto della indisponibilità di Forza Italia a procedere a dei cambiamenti, mentre M5s è disposto a intervenire solo sul tema della formazione dei gruppi.