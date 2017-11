(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Donald Trump "ha sbagliato" a ritwittare i video anti-islamici di Britain First e il governo britannico "non tollera alcun gruppo che diffonda l'odio o demonizzi altri per la loro etnia o fede". Lo ha ribadito la ministra dell'Interno, Amber Rudd, in un dibattito ai Comuni sulla vicenda. L'invito al presidente Usa per una visita di Stato é stato tuttavia "presentato e accettato", ha detto Rudd in risposta alle richieste delle opposizioni di cancellarlo, pur ricordando che "le date devono essere ancora decise".