(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' stato condannato a 18 anni Jeison Elias Moni Ozuna, 26enne dominicano che il 12 novembre 2016 in piazzale Loreto, a Milano, ha sparato due colpi di pistola e ha ucciso il connazionale Antonio Rafael Ramirez. L'omicidio avvenne vicino Corso Buenos Aires, strada dello shopping, in mezzo ai passanti e che aveva scatenato polemiche sul tema sicurezza. La sentenza è stata emessa dal gup Stefania Donadeo in abbreviato. Il pm Piero Basilone ha abbassato oggi la richiesta di pena da 30 a 17 anni e 4 mesi per la collaborazione dell'imputato.