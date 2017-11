Tpi: in bottiglietta di Praljak una sostanza chimica letale

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 NOV - Conteneva una sostanza chimica letale la bottiglietta con la quale ieri l'ex generale croato-bosniaco Slobodan Praljak si è suicidato platealmente in diretta tv nella sala del Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi). Lo ha detto il procuratore olandese Marilyn Fikenscher. "Sulla base di un esame preliminare, al momento posso solo dire che nel contenitore vi era una sostanza chimica che può causare la morte", ha affermato il procuratore, citato oggi dai media a Belgrado. Fikenscher tuttavia non ha fornito dettagli sull'esatta natura della sostanza velenosa, confermando che a breve verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Praljak. Si cercherà anche di appurare, ha osservato, come Praljak abbia potuto portare con sé la bottiglietta letale nell'aula del Tribunale dell'Aja dove sono in vigore severe misure di sicurezza. (ANSAmed).