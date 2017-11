(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - L'ambasciatore britannico negli Usa, sir Kim Darroch, ha compiuto un passo formale per esprimere a Washington "la preoccupazione" del suo governo a causa della condivisione su Twitter da parte del presidente Donald Trump di video anti-islamici diffusi da una leader del gruppo di estrema destra Britain First. Lo sostiene il Guardian online, evocando un gesto quanto mai insolito fra i due Paesi alleati. Intanto, si attende che la premier Theresa May, giunta oggi a Riad, torni sull'argomento in pubblico durante la visita in Medio Oriente.