Gb: arriva la neve, qualche fiocco anche a Londra

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Arriva la neve in Gran Bretagna e cadono i primi fiocchi anche a Londra, cosa non proprio abituale per la capitale del Regno dove le temperature restano comunque stamattina di poco sopra lo zero. Nevicate ben più intense invece nel nord, dallo Yorkshire inglese fino alla zona di Aberdeen, in Scozia, dove diverse scuole sono oggi chiuse a scopo precauzionale e si segnalano disagi. Totalmente imbiancata pure la zona del Worcestershire, dove la minima è scesa a -6. L'allerta meteo è fissata fino a domani, mentre da sabato la situazione dovrebbe migliorare un po'. "Si tratta di condizioni piuttosto rigide per la stagione, oggi il freddo viene avvertito in modo particolare a causa del vento che ci flagella da nord, ma del resto stiamo andando incontro all'inverno", ha commentato il capo meteorologo del Met Office britannico, Steve Willington, citato da SkyNews.