Molestie: Lauer fa mea culpa, 'mi vergogno'

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Matt Lauer, il potente anchor di Today licenziato ieri dalla Nbc per molestie sessuali, ha fatto pubblica mea culpa. In una dichiarazione letta all'inizio dello show mattutino Lauer si e' detto "addolorato" per le sofferenze che le sue azioni hanno provocato, aggiungendo che "una parte di quel che è stato detto su di me e falso o inaccurato". L'anchor ha tuttavia accusato il colpo: "C'e' abbastanza verità in queste storie da farmi sentire imbarazzato e vergognato. Adesso mi ricresce che la mia vergogna e' condivisa dalle persone che amo. Il mio lavoro a tempo pieno da oggi in avanti sarà di riparare il danno".