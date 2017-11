Kosovo: 'accordo finale con la Serbia fra due anni'

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 NOV - Un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, a conclusione della fase di dialogo in corso, potrebbe essere raggiunto fra due anni. Lo ha detto il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj. Parlando a una conferenza sui Balcani occidentali ieri sera a Washington, Hoxhaj ha osservato che per un tale accordo finale servirà l'appoggio della comunità internazionale, in particolare Unione europea e Stati Uniti. Il vicepremier, citato dai media a Belgrado, ha al tempo stesso rilevato come la campagna della Serbia contro il Kosovo si rifletta negativamente sull'andamento del dialogo e sulle prospettive di accordo finale. Per Hoxhaj, Pristina non ha motivo di proseguire nel dialogo se non diventa membro delle Nazioni Unite, cosa questa alla quale si oppone strenuamente Belgrado, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (ANSAmed)