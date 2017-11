Maltempo: Sri Lanka, 4 morti per forti piogge

(ANSA) - COLOMBO, 30 NOV - Gran parte del territorio dello Sri Lanka è stato investito nelle ultime ore da una violenta tempesta con piogge battenti e forti venti che hanno causato un bilancio ancora provvisorio di quattro morti e una ventina di feriti. Lo riferisce la tv NewsFirst. Inoltre, la Guardia costiera cingalese ha segnalato che non si hanno notizie di una ventina di pescatori usciti in mare su pescherecci prima dell'inizio dell'ondata di maltempo. Pradeep Kodipilla, vicedirettore del Centro per la gestione dei disastri (Dmc), le vittime ed i feriti sono stati causati nei distretti del centro-sud del Paese dalla caduta di alberi e da numerose frane. Il governo ha disposto la chiusura fino al fine settimana di tutte le scuole nelle province occidentale, orientale e meridionale. Secondo il Dipartimento di Meteorologia, l'ondata di maltempo è stata provocata da una profonda depressione atmosferica che si é formata a 200 chilometri dalla capitale Colombo.