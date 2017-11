Argentina: tra condannati anche assassini amica del Papa

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 NOV - Fra i 48 condannati nella "megacausa" sulle atrocità commesse dalla dittatura militare argentina, la principale dal ritorno della democrazia nel paese, si trovano anche due piloti che hanno partecipato in uno dei cosiddetti "voli della morte" in cui è stata uccisa Esther Ballestrino de Carreaga, una cara amica di Papa Francesco. Mario Daniel Arrù e Alejandro Domingo D'Agostino sono stati condannati all'ergastolo per aver pilotato un volo di tre ore in cui, il 14 dicembre 1977, Ballestrino ed altre 11 persone, fra le quali due suore francesi, furono gettate nelle gelide acque dell'Atlantico Sud. Ballestrino conobbe Jorge Bergoglio, il futuro Papa Francesco, nei primi anni '50, quando lui era un apprendista chimico in un laboratorio di Buenos Aires e la donna era la sua capa. "E' lei che mi ha introdotto nel mondo della politica, mi faceva leggere molte cose e poi ne discutevamo: devo molto a quella donna", ha raccontato lo stesso Francesco, che ha dichiarato come testimone nel processo.