Gaza: colpi di mortaio su forze israeliane, sirene allarme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 NOV - Alcuni colpi di mortaio - una quindicina - sono stati sparati verso una postazione militare israeliana immediatamente a nord della striscia di Gaza e contro soldati che operavano nella zona. Lo riferisce il portavoce militare, secondo cui questo attacco palestinese non ha provocato vittime. In parallelo sirene di allarme sono risuonate nella vicina zona israeliana di Shaar ha-Negehv in quello che è risultato poi essere un falso allarme. Con l'acuirsi della tensione il traffico ferroviario fra le città israeliane di Ashqelon e Sderot è stato interrotto. In quel tratto i vagoni sono teoricamente esposti al fuoco palestinese da Gaza.